"تحيا مصر" يُلبى النداء.. قافلة مساعدات شاملة للأشقاء الفلسطينيين (صور)

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، محملة بكل المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته في ظل ظروفه العصيبة.

وانطلقت القافلة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي لإغاثة أهل غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمل الخيري في مصر.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن القافلة تتضمن 199 شاحنة بها أكثر من 2510 أطنان تحتوي على كل الاحتياجات الملحة والضرورية، وفي مقدمتها القافلة الطبية، والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين، وتشمل الأجهزة الطبية مثل (أجهزة صدمات القلب وفحص الدم، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وأجهزة قياس ومنظمات الأكسجين) وأَسِرَّة العناية المركزة والمراتب الطبية، والخيوط الجراحية والمخدر، والمحاليل الوريدية.

كما تتضمن مستلزمات للطوارئ وغرف العمليات والكسور، وأدوية الأمراض المزمنة، وأدوية الأورام والكلى والمخ والأعصاب، والمسكنات والمضادات الحيوية والحقن، وأدوية لعلاج الحروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة، وبدلًا طبية متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياسًا قطنية، وكمامات، وزجاجات كحول، فضلًا عن سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لإتمام عمليات الإنقاذ للجرحى، وتجنب تدهور وضع المرضى أو فقدانهم لحياتهم.



كما شملت القافلة الإغاثية الشاملة 1613 طنًا من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل بدون طهي مثل (التونة، اللحوم المعلبة، المربي، الحلاوة، الأجبان، عسل النحل، التمور، البسكويت، الفول المعلب، الخضار المعلب، الطحينة، البطاطا الحلوة، رقائق البطاطس، الشعرية سريعة التحضير، الحلويات المعلبة)، بالإضافة إلى المياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والمراتب والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

وأضاف "عبدالفتاح"، في بيان، اليوم السبت، أن قافلة صندوق تحيا مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالنساء خاصةً الحوامل والمرضعات، وكذا الأطفال في ظل الوضع المتردي ونقص الإمدادات من المياه والغذاء، وهو ما يسبب سوء التغذية والجفاف، وتضمنت القافلة أدوية الأطفال والرضع، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف القياسات، والأدوية المهمة أثناء الحمل والفوط الصحية للنساء، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية، لتوفير الرعاية على النحو الملائم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشونها، ويجري ترتيب دخول المساعدات وفقًا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني حسب الأولويات والاحتياجات لأهل قطاع غزة.

كما أعرب "عبدالفتاح" عن حرص الصندوق على تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة، متابعًا: كان للمتطوعين من الشباب والفتيات عظيم الأثر بدافع تحمل المسئولية وتقديم الخدمة الإنسانية، حيث لم يدخروا جهدًا في تقديم المساعدة والدعم في حدث استثنائي، يتطلب المشاركة من الجميع، حيث كانوا يعملون بشكل متواصل لإعداد أكبر قافلة مساعدات شاملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل فلسطين.

وفي هذا الإطار خصص صندوق تحيا مصر الحساب رقم (037037- إغاثة أهل غزة) في كل البنوك، من داخل وخارج مصر بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قام بإطلاق قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة تتضمن أكثر من 130 حاوية عام 2021، محملة بأكثر من 3 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة والمستلزمات الطبية، وتعد قوافل دعم قطاع غزة إحدى أنشطة المحور الاستراتيجي "مواجهة الكوارث والأزمات"، لرفع المعاناة عن المتضررين وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.