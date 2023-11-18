رئيس الوزراء: المصريون تبرعوا بشكل عينى ومادى لدعم وإغاثة أشقائهم فى غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة- قيادة وحكومة وشعبًا- تقف مع أهالينا في قطاع غزة.

وقال "مدبولي"، خلال تفقده قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة والتي تنطلق من صندوق "تحيا مصر" لـإغاثة أهالي غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية": "نعيش تحديًا كبيرًا اليوم.. واسمحوا لي أن أشير إلى المعايير المزدوجة التي يُنظر بها إلى التحديات الإنسانية خلال الأزمات؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة فهم أبعاد القضية العالمية، وكيف ينظر العالم لهذه المشكلة والرؤى للتعامل معها".

وأضاف: "نحن كشعب مصر يجب أن نتعلم من هذه القضية الكبيرة، وستستمر الدولة في عملية النمو والتنمية، وسنكون قادرين ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستويين الإقليمي والدولي".

ووجّه "مدبولي"، في ختام كلمته، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في المساعدة بتنظيم هذه القافلة الكبيرة بدءًا من صندوق "تحيا مصر" وأمين عام الصندوق اللواء أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكل الوزراء وكل المؤسسات التي شاركت سواء الهلال الأحمر أو بيت الزكاة، وكل الجمعيات الأهلية، فضلًا عن المواطنين المصريين الذين تبرعوا بشكل عيني أو نقدي حتى تتحرك هذه القافلة الكبيرة التي ستتبعها قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين

وأعطى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إشارة البدء لإطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين من "صندوق تحيا مصر" مُحملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي لإغاثة أهل غزة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، محملة بمختلف المساعدات الإغاثية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.