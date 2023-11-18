السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

199 شاحنة مساعدات.. "مدبولي" يُطلق قافلة "نتشارك من أجل الإنسانية" لأهل غزة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، إطلاق قافلة “نتشارك من أجل الانسانية” التي أعدها صندوق تحيا مصر، للمساعدات الانسانية لأهل غزة، شاركه عدد من الوزراء والمسؤلين، وتفقدوا القافلة، واستمعوا لشرح واف حول كيفية تجهيزها وما تضمه من محتويات.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له من أمام القافلة عقب تفقدها، إن القافلة تضم 199 تريلا تحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، ة، مردفا: أود أن أوضح أن أكثر من ثلثي المساعدات التي دخلت غزة حتى الأن كلها من مصر، والثلث الأخر من كل دول العالم التي قدمت مساعدات.

وتابع رئيس الوزراء: صندوق تحيا مصر مشكورًا هو الذي قام بتجهيزها بالكامل، ورأينا فى القافلة كل أنواع المساعدات بدءا من المياه للأدوية والأغذية ومعدات الجراحة، مشيرًا إلى انطلاق قافلة المساعدات فور انتهاء جولته.

وأضاف رئيس الوزراء، أن العالم كله يقدر تماما دور مصر فى هذه الأزمة، مؤكدا استمرار هذه المساعدات لأهل غزة، متابعًا: نحن نستقبل الجرحى القادمين من القطاع طبقًا للظروف، وقدر الإمكان ندخل المساعدات، وعلى قدر المشكلة التي يعلم جميعنا حجمها.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلاق قافلة نتشارك من أجل الانسانية صندوق تحيا مصر لأهل غزة القافلة تضم 199 تريلا

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