التنمية المحلية: تنفيذ 919 مشروعًا بإجمالى استثمارات 18 مليون جنيه فى 22 محافظة

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالي 2023/ 2024 وحتى شهر نوفمبر الحالي، لافتًا إلى ما قدمه الصندوق من دعم لكل المحافظات خلال تلك الفترة، وما تم من إنجازات حقيقية لدعم مشروعات كانت متعثرة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق تمكن من تمويل 919 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالى 18 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضًا من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة، هي: الجيزة، القليوبية، المنيا، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، المنوفية، قنا، الشرقية، الإسماعيلية، أسوان، البحر الأحمر، بني سويف، دمياط، أسيوط، الغربية، البحيرة، كفرالشيخ، بورسعيد، الفيوم، شمال سيناء، مطروح.

دعم التنمية الاقتصادية فى الريف المصرى

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات، وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء، وصناعات بيئية ومنزلية، ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية هو إحدى أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، من خلال المشروعات التي تجري على أرض المحافظات، لافتًا إلى أن أهداف الصندوق تتحدد في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.