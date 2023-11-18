السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برنامج الأغذية العالمى: سكان قطاع غزة يتعرضون لعملية "تجويع"

غزة
غزة

أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، اليوم السبت، انتهاء المخزون الغذائي في غزة، حيث يعاني سكان القطاع من عملية تجويع؛ نتيجة أزمة نقص الغذاء والوقود؛ والتي أدت إلى شلل جميع أوجه الحياة في القطاع.

وقالت عطيفة إن البرنامج كان يوفر دقيق القمح والوقود لحوالي 23 مخبزًا في القطاع لإنتاج الخبز بصفة يومية وتوزيعه على 200 ألف شخص في الملاجئ، مشيرة إلى أنه منذ يوم الجمعة الماضي توقف آخر مخبز عن العمل؛ وذلك نتيجة إما القصف أو نقص الوقود.

السماح بإدخال موظفي الإغاثة

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وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى العريش تمهيدًا للنقل إلى غزة

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تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين في غزة من "صندوق تحيا مصر"

وأضافت أن موظفي البرنامج يعيشون ظروفًا قاسية ويواجهون صعوبة في الحصول على الغذاء كباقي سكان القطاع، مناشدة بضرورة السماح بإدخال موظفي الإغاثة لتتمكن المؤسسات والمنظمات من تقديم الخدمة بشكل مستمر.

فى السياق وصلت اليوم السبت الطائرة الأولى، التي تحمل على متنها 15 شخصًا من الأطفال وعائلاتهم إلى مطار أبوظبي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في المستشفيات الإماراتية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الطائرة القادمة من مطار العريش وصلت إلى مطار أبوظبي وتحمل على متنها الأطفال الذين يحتاجون للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروقًا شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.

من جانبها، أكدت مساعد وزير الخارجية لشئون الصحة بالإمارات مها بركات، أن جميع الطواقم الطبية والصحية والمستشفيات في الإمارات على أتم الاستعداد لاستقبال باقي الأطفال وعائلاتهم، وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لعلاجهم وتوفير أفضل الخدمات التخصصية، وفقًا للمعايير الدولية حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأشارت إلى أنه في إطار دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة أرسلت الإمارات 51 طائرة تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء بالتنسيق مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي.

برنامج الأغذية العالمي المخزون الغذائي في غزة عملية تجويع نقص الغذاء والوقود القصف أو نقص الوقود

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