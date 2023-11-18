"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُطالب بإخلاء مجمع الشفاء فى غزة خلال ساعة

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل اليوم السبت، أن جيش الاحتلال طالب بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة.

وفي وقت سابق، أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد تلقيه طلبًا لإحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.



وخرجت 25 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 95 مقرًا حكوميًا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بالقطاع، ووجود أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل في غزة، وأكثر من 3750 مفقودًا منهم 1800 طفل تحت الأنقاض؛ بحسب إعلام فلسطيني.