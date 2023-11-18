تقرير فرنسى: أدلة إسرائيل ضعيفة بشأن مستشفى الشفاء

اعتبر تقرير إخباري فرنسي أنّ إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها بإدانة حركة حماس باستخدام المستشفيات كقواعد عسكرية لها، وقال إنّ ذلك يضرب مصداقية إسرائيل اتصاليا.

وسلط التقرير الذي نشره موقع تلفزيون "بي أف أم تيفي" الفرنسي الضوء على الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي، بعد العملية العسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وقال إنّها "بعيدة" عن إثبات أن "المستشفى كان يضم مركز عمليات حماس"، وفقا لقراءة المراسل الكبير جورج مالبرونو.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وصورًا تم التقاطها داخل مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصره الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء وتم تقديمه على أنه مقر للبنية التحتية الاستراتيجية لحركة حماس، المسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر، في إسرائيل.

وفي مقطع فيديو مدته سبع دقائق تقريبًا تم بثه الخميس الماضي، كان جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يتجول في مجمع المستشفى، الأكبر في القطاع، ويُظهر معدات وأسلحة تم تقديمها على أنها تابعة لحماس، ومنها بنادق وقنابل يدوية وجهاز كمبيوتر.

لكن جورج مالبرونو، أحد كبار المراسلين المتخصصين في الشرق الأوسط أكد في تصريحات للتلفزيون الفرنسي أنّ "العملية هزيلة للغاية من حيث النتائج"، وأضاف أنّ "ما تم تقديمه في الوقت الحالي، يعطي الانطباع بأن حماس كان لديها مركز شرطة أو مركز مراقبة".

وأشار التقرير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي لم يعثر على أي رهائن مباشرة في المنشأة، ومع ذلك، تم العثور على "صور تتعلق بالرهائن" الذين أسرتهم حماس في المعدات التي تم الاستيلاء عليها خلال الغارة، بحسب الجيش.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قناة "سي بي أس" الأمريكية أن لديه "مؤشرات قوية على أنّ الرهائن محتجزون في مستشفى الشفاء"، مؤكدا أن "هذا هو أحد الأسباب لمداهمة المستشفى" وفق قوله، وأضاف أنّه "إذا كان الرهائن هناك، فسيتم نقلهم".

وقالت إسرائيل أمس الجمعة إنها عثرت على رفات رهينتين "بالقرب من المستشفى".

ويضيف جورج مالبرونو: "لدينا انطباع بأن الجانب الاتصالي الإسرائيلي يتراجع قليلا، وقد قيل لنا إن هناك شبكة من الأنفاق تمتد من مستشفى الشفاء إلى داخل القطاع، وفي الوقت الحالي، اكتشف الجيش مدخلًا واحدًا فقط".

ونشر الجيش الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس الماضي، صورة حفرة محاطة بالحطام، قال إنّها مدخل لنفق يقع بالقرب من المستشفى.