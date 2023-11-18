عادل عدوى يكشف لـ"الشاهد" جهود الدولة فى إنتاج عقار فيروس سى محليًا

قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج فيروس سي كان حافزًا كبيرًا لوازرة الصحة في هذا التوقيت، معبرًا: "بعد الإعلان عن مشروع الدولة لتصنيع العقار وحرصها على علاج المرضى بالمجان كانت تنهال الأسئلة من المحيطين، وذلك لرغبتهم الملحة في معرفة الموعد والتوقيت المحدد الذي يمكن لمصر فيه أن تتخلص من فيروس سي".

وأكد عادل عدوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية رغم الظروف الصعبة والتحديات التي كانت تمر بها في هذا التوقيت إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مصمما على علاج المواطنين على نفقة الدولة.

رغبة الدولة في التخلص من فيروس سي

وأضاف في حديثه، أنه تم عمل مفاوضات من خلال بعض الجوانب الإيجابية في القوانين الدولية للحصول على العقار بأسعار منخفضة، وبالفعل حصلت مصر على العقار بنسبة 1% من السعر العالمي، وكان من بين بنود هذه الاتفاقيات أن يكون هناك سماح دولي للشركات المصرية عند الرغبة في التصنيع.

وتابع: "بالرغم من هذه الاتفاقية إلا أن هذا السعر كان عبئًا على ميزانيةالدولة المصرية، خاصة وأن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من اجل استيعاب عدد الإصابة".

واستطرد: "تمت مناشدة شركات الدواء المصرية إلى الإسراع في إنتاج هذا العقار، ويمكن القول إن مصر حصلت على إقرار مكتوب من الشركات العالمية المنتجة للعقار بالسماح لمصر بالإنتاج، ولهذا حصلت مصر على إشادة دولية بسبب هذا الموقف النبيل، ونؤكد أن الدولة كانت حريصة على ألا تقل جودة العقار المصري عن مثيلة في الخارج".



برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.