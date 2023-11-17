الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل العدوى لـ"الشاهد": المشير السيسى كان مستمعًا جيدًا جدًا للآراء خاصة الآراء الفنية

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي

كشف الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، عن تجربته داخل الحكومة، وكيف تعامل مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن وكيف حوّلها إلى إنجازات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: المشير عبدالفتاح السيسي مستمع جيد جدًا للآراء خاصة الأراء الفنية، وبشكر حضرتك علي توثيق 10 سنوات مهمة وغير عادية من عمر الوطن، لأنه كانت 10 سنوات غير طبيعية، وشملت كما كبيرا من الأحداث يكفي لأعوام وأعوام لتوثيقه، أما عن الرئيس السيسي فهو كان شخصا عسكريا ملتزما هادئ الطباع ذا قرار مستمعا جيدا لكل ما يحيط به، وقبل هذه الفترة عندما كنت مساعدا لوزير الصحة، كانت لدينا فكرة عن القيادات العسكرية وانضباطها، وكان اسم السيسي يتردد كثيرًا علي مسامع المصريين".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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