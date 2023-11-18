السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هى نظرة السيسى إلى الإعلام المصرى؟.. رئيس حملته الانتخابية يجيب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس يرى أن الإعلام له دور تنويري وتوعوي لإعادة تشكيل وعي المواطنين، وأنه كان من الضروري إعادة تنظيم أمور الإعلام الذي كان يمر بفوضى.

 

وأشار فوزي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إلى أن الدولة لا يمكنها الخروج تمامًا من المشهد الإعلامي، وأن الاستقرار الإعلامي لا يغيب عن مرشحه، وأن الرئيس على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والمصريين.

 

وأكد فوزي، أن المعارضة لها دور إيجابي في تقديم الحلول وإظهار كوادر سياسية جديدة والمشاركة في البناء، وأن الانتخابات الرئاسية ستعيد الأحزاب لممارسة دورها السياسي، موضحًا أن مرشحه عابر للأحزاب ولا ينتمي لأي منها، كما أعرب عن سعادته بكل تأييد حزبي وشعبي لمرشحه.

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