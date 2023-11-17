السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزي: تكليفي برئاسة حملة السيسي تشريف وثقة كبيرة (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أعرب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته واعتزازه بالمهمة التي أوكلها إليه الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يتحرك وفق توجيهاته وقناعاته.

وقال فوزي، في أول حوار تلفزيوني له بعد توليه رئاسة الحملة، مع الإعلامي  خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يرحب بهذا التكليف، في ظل ما شهده البلد من مسيرة وطنية وإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح فوزي، أن الحملة الانتخابية تعمل بناء على توجهات عامة وخطوط عريضة من المرشح الرئاسي، وأنه يتواصل معه في حالة الحاجة إلى قرار أو توجيه مباشر في مسألة معينة، كما حدث في تخفيض الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتمتع بحب واحترام كبيرين من الشعب المصري، وأن هناك سباقا في محبته ودعمه، معربا عن امتنانه للأحزاب والكيانات التي تقف خلف المرشح الرئاسي.

وأكد فوزي، أن الحملة الانتخابية تحترم صفة الرئيس السيسي كرئيس جمهورية في منصبه، وأنها لا تتداخل في مسئولياته وتزامنه، في ظل الأحداث العامة الجارية في البلاد والمنطقة.

المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية عبد الفتاح السيسي السيسي الحملة الإنتخابية المرشح الرئاسي الدعاية الانتخابية رئيس جمهورية

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

ما تبعات إقالة "الحلبوسى" على الوضع السياسى الهش فى العراق؟

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

التصريح بدفن جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة في المعصرة

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 - 2023| رابط وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية