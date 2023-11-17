محمود فوزي: تكليفي برئاسة حملة السيسي تشريف وثقة كبيرة (فيديو)

أعرب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن سعادته واعتزازه بالمهمة التي أوكلها إليه الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يتحرك وفق توجيهاته وقناعاته.

وقال فوزي، في أول حوار تلفزيوني له بعد توليه رئاسة الحملة، مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يرحب بهذا التكليف، في ظل ما شهده البلد من مسيرة وطنية وإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأوضح فوزي، أن الحملة الانتخابية تعمل بناء على توجهات عامة وخطوط عريضة من المرشح الرئاسي، وأنه يتواصل معه في حالة الحاجة إلى قرار أو توجيه مباشر في مسألة معينة، كما حدث في تخفيض الدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتمتع بحب واحترام كبيرين من الشعب المصري، وأن هناك سباقا في محبته ودعمه، معربا عن امتنانه للأحزاب والكيانات التي تقف خلف المرشح الرئاسي.

وأكد فوزي، أن الحملة الانتخابية تحترم صفة الرئيس السيسي كرئيس جمهورية في منصبه، وأنها لا تتداخل في مسئولياته وتزامنه، في ظل الأحداث العامة الجارية في البلاد والمنطقة.