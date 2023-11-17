مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني للعمل الأهلي بالمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، مؤتمرات جماهيرية، بمختلف المحافظات، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت المؤتمرات حضورًا كبيرًا من المواطنين، لدعم وتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وانتهت الأربعاء الماضي، الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.elections.eg)، وهي خدمة تعديل المركز الانتخابي للمواطن وفقًا للقرب من محل السكن.

وتأتي تلك الخطوة للتيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت؛ شريطة أن يكون المقر الانتخابي داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته اليوم 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.