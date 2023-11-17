عاجل.. مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

تكثف الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، جهودها ونشاطها على الأرض، خلال الفترة الحالية، التى تتزامن مع فترة الدعاية الانتخابية.

وتوجه هذه الأحزاب جهودها إلى شقين، أولهما شرح المؤامرات والمخططات الشيطانية التى يعدها أعداء مصر، وثانيها تأكيد أهمية دعم الرئيس السيسى للفوز بولاية رئاسية جديدة، ليتسنى له استكمال مسيرة الإنجازات وجنى ثمار الإصلاح، والحفاظ على مكتسبات الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت جهود الأحزاب تأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بالصوت، بما يعكس صورة إيجابية عن الدولة المدنية الحديثة، التى تتبنى آليات الديمقراطية والاحتكام لأصوات الأغلبية، وتحترم نصوص الدستور والقانون.

الشرقية.. استعراض إنجازات المرشح الرئاسى.. وتوعية بمخططات «أهل الشر»

نظمت أمانة «العمال والفلاحين» بحزب «مستقبل وطن» مؤتمرًا حاشدًا فى الشرقية، لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بإشراف وحضور الدكتور محمد سليم، عضو مجلس الشيوخ، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين باللجنة المركزية، وأشرف الدوكار، أمين العمال والفلاحين بالمحافظة، وأعضاء الحزب بمجلسى النواب والشيوخ.

كما حضر المؤتمر مجموعة من قيادات وأعضاء حزب «مستقبل وطن»، وحشود لمواطنين من قرى ومراكز الشرقية، حاملين أعلام مصر وصور المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى واللافتات المؤيدة له، مؤكدين وقوفهم الكامل والتام خلف الرئيس السيسى.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك عرض فيلم تسجيلى استعرض أهم الإنجازات التى تحققت على أرض مصر خلال السنوات الماضية.

وتحدث الدكتور محمد سليم عن مخططات «أهل الشر» لهدم ركائز الدولة، التى تستدعى الوقوف صفًا واحدًا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

وأشاد النائب سيد نصر بكثافة الحضور، ما يعكس وعى الشعب وحجم التأييد للرئيس، مطالبًا الجميع بضرورة المشاركة فى الانتخابات المقبلة، لتحقيق التنمية الاقتصادية وحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وقال أشرف الدوكار إن عمال وفلاحى مصر هم عصب الدولة وأساسها، وعليهم دور كبير فى الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لدعم مسيرة الاستقرار والتقدم، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الدقهلية.. قيادات دينية: قائد عظيم أعاد الأمن والأمان ورسخ مبدأ المساواة

عقدت أمانة حزب «مستقبل وطن» فى محافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدى، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى الصالة المغطاة بمدينة المنصورة.

حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عن الدقهلية، وهيئة مكتب الحزب فى المحافظة والمراكز، إلى جانب عدد كبير من أهالى المنصورة والمراكز المجاورة، الذين رفعوا لافتات تأييد للرئيس السيسى.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطينى فى غزة.

ورحب النائب محمد المرشدى بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، ونجاح الرئيس السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات سياسيًا واقتصاديًا، واجتماعيًا، رغم هذه التحديات.

وقال النائب جمال عبدالظاهر، أمين تنظيم حزب «مستقبل وطن» فى محافظة الدقهلية، إن الحزب يؤيد الرئيس، ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد الحزبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أما الشيخ حسين البطاوى، ممثل وزارة الأوقاف، فقال إن «مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها».

ووصف القمص ديسقورس، وكيل كنيسة «القديسة دميانة»، الرئيس السيسى بأنه القائد العظيم الذى واجه التحديات، وفى مقدمتها محاربة الإرهاب، ورسخ مبدأ المساواة. وتحدثت الدكتورة ولاء عبدالفتاح، أمين الشباب بحزب «مستقبل وطن»، عن مكتسبات الشباب وتمكينهم على مدار السنوات الماضية، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا، بطرق مختلفة.

وقالت النائبة شيماء نبيه: «الرئيس السيسى كان دائمًا وأبدًا مساندًا للمرأة، فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة».

وشدد ممثل الفلاحين على أن «الرئيس السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الزراعية، من خلال استراتيجية متكاملة لتنمية البلاد».

وأجمع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على تأييد ترشيح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان والبناء.

البحيرة.. مبادرة للتوعية بأهمية المشاركة

أطلق حزب «الإصلاح والنهضة» بمحافظة البحيرة مبادرة «مصر تختار الرئيس»، بالتزامن مع عقد لقاءات مع المواطنين لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى مركز شباب «حمور» بزاوية غزال، التابعة لمركز دمنهور.

الإسكندرية.. فعالية ضخمة لتأييد المرشح

نظم حزب «الإصلاح والنهضة»، فى منطقة «باكوس» بمحافظة الإسكندرية، فعالية ضخمة لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

الوادى الجديد.. فيلم تسجيلى عن نجاحات الـ9 سنوات الأخيرة

شهدت محافظة الوادى الجديد، أمس الأول، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظمته أمانة حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، داخل الصالة المغطاة فى مدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطنى المحافظة.

حضر المؤتمر أعضاء هيئة مكتب المحافظة، والتنظيمات والأقسام والوحدات الحزبية، إلى جانب عدد كبير من قيادات المجتمع المدنى والأحزاب.

وحرصت جموع المواطنين من جميع قرى ومراكز المحافظة على حمل صور الرئيس السيسى واللافتات المؤيدة له، إلى جانب أعلام مصر، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسى.

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهورى، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطينى فى غزة، وصولًا إلى عرض فيلم تسجيلى نفذته أمانة إعلام المحافظة، استعرض أهم الإنجازات التى تحققت فى الوادى الجديد خلال ٩ سنوات مضت.

وتحدث جمال آدم، أمين حزب «مستقبل وطن» بالوادى الجديد، عن الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس خلال ١٠ سنوات غير مسبوقة، مشددًا على أن «الرئيس السيسى هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد فى المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات».

وأعلن الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، عن دعم القيادة السياسية فى موقفها تجاه غزة، وكذلك فى تطوير الخطاب الدينى، لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية ودعمها بكل قوة، لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

واستعرض القس شنودة صهيون، كاهن كنيسة «العذراء»، نيابة عن الأنبا أرسانيوس، راعى الكنيسة، أهم إنجازات الرئيس، مؤكدًا تأييده ودعمه فى الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدًا بجهوده فى تحقيق التقدم والاستقرار.

وقال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ، أمين الصحة بالحزب، إن القيادة السياسية اهتمت بتطوير المنظومة الصحية فى الوادى الجديد، ضمن الجهود الحثيثة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

ونوهت رغدة نجاتى، عضو مجلس النواب، أمينة المرأة فى الوادى الجديد، إلى حصول المرأة فى عهد الرئيس السيسى على حقوقها كاملة، مطالبة الجميع بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

شمال سيناء.. تحذير من الانسياق وراء الشائعات التى تستهدف ضرب المعنويات

نظم حزب «مستقبل وطن» فى شمال سيناء مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، فى مدينة العريش، بحضور المئات من أهالى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورفح ووسط سيناء، تعبيرًا عن دعمهم وتأييدهم لتولى الرئيس السيسى فترة أخرى.

واستعرض حزب «مستقبل وطن» إنجازات الرئيس السيسى على مدار ٩ سنوات، فى جميع القطاعات بالدولة، مع تأكيد أهمية توعية المواطنين بالحذر من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تؤثر على الروح المعنوية للمواطنين، والمطالبة بالنزول والحشد أمام لجان الانتخابات، لإيصال رسالة حول وقوف الشعب خلف الدولة وقيادتها.