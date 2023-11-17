مدير حملة فريد زهران الانتخابية: التغيير يأتي من خلال الصندوق

أعرب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي ومدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، عن سعادته بتواجده فى مدينة البدرشين.

وقال كامل فى كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح فريد زهران بالبدرشين، إن أولويات الحملة مبنية على احتياجات المواطن، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة يأتى بسعادة المواطن برضاه عن الخدمات المقدمة له.

وأضاف أمين عام حزب المصري الديمقراطي، أن البرنامج الاجتماعى والسياسي والاقتصادى، لابد أن ينال رضا المواطن، وذلك يتحقق بأن يكون المواطن شريك فى تحديد الأولويات والاحتياجات.

وأشار كامل، إلى أن البرنامج الانتخابي لزهران مبني على أن يكون المواطن شريك فى المسؤلية والاختيار وتحديد الأولويات من خلال تغيير ديمقراطي سلمي آمن، مشيرا إلى أن التغيير يأتي من خلال الصندوق.

انطلاق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين

وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بقرية ابو رجوان القبلى بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، ان المؤتمر الجماهيري اليوم هو استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

واضاف الشناوى فى تصريح لجريدة الدستور، ان غدا السبت سيعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الفيوم، مضيفا انه خلال أيام سيعقد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الغربية،يعقبه مؤتمران بمحافظة اسوان.

جاء ذلك بحضور النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، والمهندس باسم كاملامين عام الحزب المصري الديمقراطي، ومدير الحملة الانتخابية، وعبد العزيز الشناوى امين عام حزب العدل ونائب مدير الحملة، والدكتور فريد شوقى عضو الهيئة العليا لحزب العدل، وحسام حسن امين تنظيم حزب العزيز، والدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة.