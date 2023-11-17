كرم جبر: الأجيال الفلسطينية القادمة ستكون أشد قسوة وانتقامًا من الاحتلال (فيديو)

انتقد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة، واصفًا إياها بالمجازر التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وقال إن العالم الغربي يتجاهل هذه الجرائم ويتفرج عليها كأنها مشاهد من أفلام الرعب.

وأضاف جبر، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "CBC"، أن الأجيال القادمة من الفلسطينيين ستكون أجيالًا من الكراهية والانتقام، نتيجة ما يتعرضون له من قتل وتدمير وحصار، وتساءل: "كيف نتحدث عن حل الدولتين أو إحلال السلام في ظل هذه الظروف؟".

ونفى جبر ما تزعمه إسرائيل عن وجود أسلحة في مستشفى دار الشفاء، الذي استهدفته بالقصف، وقال إنها أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وأن إسرائيل تعرف جيدًا أن المستشفى كان مقرًا للقيادة الإسرائيلية بعد حرب 67، وأنها اقتحمته وقتلت الشهداء فيه.

واعتبر أن ما تفعله إسرائيل في الوقت الحالي يعد ضد السلام والإنسانية، وأنه لا يوجد نداء للسلام في ظل هذا العدوان.