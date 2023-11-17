3 مصريين من خريجى البرنامج الرئاسى ضمن قائمة "فوربس" للشباب الأكثر إبداعًا فى الشرق الأوسط

سيطر المصريون على القائمة السنوية لمجلة "فوربس" الأمريكية للشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ30 عامًا، وممن يسعون إلى إحداث التغيير "30Under 30".

وشملت القائمة 145 مبدعًا ومبدعة من 22 جنسية مختلفة، تصدرهم الشباب المصري بإجمالي 44 شخصًا.

وضمت قائمة فوربس 44 مصريًا، تلاهم السعوديون بـ15 شخصًا، ثم لبنان 14 شخصًا، والإمارات 13 شخصًا، والأردن 10 أشخاص.

وفي فئة التجارة الإلكترونية والتمويل، جاء ثلاثة شباب مصريين من بين الشباب الذين انضموا للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهم: محمد إيهاب، عمر رزق، منة الله زغلول، مؤسسو شركة "انطلاق".



وقالت عنهم فوربس: "اجتمع 3 شركاء لتأسيس (انطلاق) بهدف إتاحة برامج تسريع الأعمال، وخدمات استشارية للشركات الناشئة.. وفي يناير 2023، أطلقت برامج للشركات الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس، حيث ستعمل على تخريج دفعتين سنويًا".

وتابعت: "تتراوح مدة البرنامج الواحد بين 4 إلى 6 أشهر، مع إمكانية ضخ استثمار يصل إلى 50 ألف دولار لكل شركة ناشئة، وقدمت الشركة خدمات استشارية لشركات بينها (Rabbit) في مصر، ومنصة (رأس مال) في السعودية و(Ninjacart) الهندية".

وأضافت: "قادت الشركة أيضًا مبادرات لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، من خلال شراكات مع منتدى شباب العالم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)".



وكشفت المجلة الأمريكية عن أن قائمة العام الحالي 2023 تضم 120 مشاركة، وهي المرة الأولى التي يتم اختيار هذا العدد من الفتيات، مقارنة بـ30 مشاركة فقط في قائمة العام الماضي.

وشملت قائمة فوربس باحثين وعلماء طوعوا التكنولوجيا لابتكار علاجات جديدة، وقادة تأثير اجتماعي ورياضيين وفنانين، حققوا جميعهم إنجازات لم يسبقهم إليها أحد، فضلًا عن رواد أعمال أحدثوا ثورة في مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

وأشارت إلى أن متوسط أعمار الشباب الذين تم اختيارهم هو 26.6 عامًا، وأصغرهم شابة عمرها 15 عامًا.

وتابعت: "تعد فئة التمويل والتجارة الإلكترونية الأكبر من حيث عدد المشاركين بواقع 44 شخصًا، ثم العلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي بواقع 34 شخصًا لكل فئة، بينما تضم الترفيه 33 شخصًا".