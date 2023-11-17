فريد شوقي: اختيار فريد زهران رئيسا للجمهورية طريق للنجاة

قال الدكتور فريد شوقي القيادي بحزب العدل، إن اختيار فريد زهران رئيسا للجمهورية هو طريق للنجاة لأننا نحتاج إلى تغيير سلمي وديموقراطي وهو الخيار الوحيد لنا.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر دعم للمرشح الرئاسي فريد زهران بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث طلب "شوقي" من الحضور في بداية كلمته الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.

وتابع "شوقي" إننا جربنا بأنفسنا ورأينا الأداء السئ للحكومة الحالية، فليس هناك دولة تقوم إلا بالتعليم والمساواة، ووجود جهاز رقابي قوي على الأسعار في الأسواق، ومظلة تأمين صحي شامل، ولن يحدث شئ من هذا إلا بالتغيير.

وأكد القيادي بحزب العدل أنه مطلوب مننا التغيير، ونحن في حاجة إلى ذلك التغيير، وهذا هو التاريخ الذي نكتبه الآن، وعلينا أن نثق إننا أصحاب التغيير.

انطلاق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين



وانطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بقرية ابو رجوان القبلى بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، ان المؤتمر الجماهيري اليوم هو استكمالا لسلسة المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي.

وأضاف الشناوى فى تصريح لجريدة الدستور، أن غدا السبت سيعقد المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الفيوم، مضيفا انه خلال أيام سيعقد زهران مؤتمرا جماهيريا بمحافظة الغربية،يعقبه مؤتمران بمحافظة اسوان.

جاء ذلك بحضور النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، والمهندس باسم كاملامين عام الحزب المصري الديمقراطي، ومدير الحملة الانتخابية، وعبد العزيز الشناوى امين عام حزب العدل ونائب مدير الحملة، والدكتور فريد شوقى عضو الهيئة العليا لحزب العدل، وحسام حسن امين تنظيم حزب العزيز، والدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة.

وأشار الشناوى الى انه سيتم خلال المؤتمرات عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي - بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.