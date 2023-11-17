الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة الأبواب الحديدية للمقابر بالدرب الأحمر

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الأبواب الحديدية فى منطقة الدرب الأحمر.

حيث طالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المجنى عليهم لمواجهتهم بالمتهمين لاستكمال التحقيقات.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وأكدوا ارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة بنفس الأسلوب، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بمكان الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما.

تجديد حبس سرقة أبواب المقابر سرقة أبواب حديدية الدرب الاحمر

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