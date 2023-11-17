الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء المؤتمر الثالث لحزب الحرية المصري فى قنا لدعم الرئيس السيسى

المؤتمر الجماهيري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري، والذي يضم حشد كبير من النساء بالصعيد جاءوا دعما وحبا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء هذا برئاسة النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والدكتورة أمل سلامة، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب.

يأتي هذا في اطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب في عدد من المحافظات، استكمالا لحملة "مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار".

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وتم عرض فيديو يرصد انجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.

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"الحرية المصري": دعمنا للرئيس السيسي من أجل مصرنا الحبيبة في المقام الأول

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غدًا.. حزب الحرية المصرى ينظم مؤتمرًا نسائيًا حاشدًا بالصعيد لدعم السيسى

الحرية المصري يبدأ المؤتمر الجماهيري الثالث للحزب بمحافظة قنا دعما لترشح الرئيس السيسى


جدير بالذكر أن المؤتمر لقى اقبالا كبيرا من نساء مصر العظيمات، ايمانا منهم بواجباتهم تجاه الوطن ودوره الكبير في المشاركة الانتخابية، خاصة وأن الرئيس كان يختص المرأة بالذكر دائما ويؤكد على دورها في بناء المستقبل وها هم نساء مصر بالصعيد يلبون النداء.

كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، والاستاذ محمد صلاح، أمين الاعلام، والدكتور محمد زكريا، أمين الاتصال السياسي، وعدد من الشيوخ وقيادات الحزب وأمناء الامانات والأمناء المساعدين بالمحافظة.

المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
المؤتمر الجماهيري الثالث لحزب الحرية المصري
الحرية المصري السيسي الدكتورة أمل سلامة لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب

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