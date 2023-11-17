الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"دي إم سي" تشيد بتحقيق "الدستور" الاستقصائي لتنفنيد الشائعات عن فلسطين

فلسطين للفلسطينيين
فلسطين للفلسطينيين

عرضت الإعلامية دينا عصمت، تفاصيل التحقيق الاستقصائي الذي نُشر بجريدة "الدستور" تحت عنوان "فلسطين للفلسطينيين" لتفنيد الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج "اليوم". 

وقالت الإعلامية دينا عصمت خلال تقديمها برنامج "اليوم" على قناة dmc، إن "فلسطين للفلسطينيين" عنوان نشرته بالأمس جريدة "الدستور" في تحقيق استقصائي لتفنيد العديد من الشائعات المتداولة على مصاطب السوشيال ميديا.. على حد وصف الكاتب.

وفتش في الجريدة الرسمية عن القوانين التي أُسس عليها قطاع غزة، وحذّر من بعض الموصوفين بالمؤرخين الذين يلبسون ثوب التاريخ، فيظهر كلامهم على أنه حقائق في عيون الأجيال الجديدة.

ووصفت الإعلامية دينا عصمت التحقيق الاستقصائي "فلسطين للفلسطينيين" بالمهم، وكل ما فيه حقائق عن الدور المصري الثابت والواضح في قضية غزة منذ نشأتها وحتى الآن.

من جانبه، قال هيثم الغيتاوي، الصحفي بجريدة "الدستور"، إن التعبير الأساسي عن علاقتنا بفلسطين منذ البداية كانت علاقة تشرف أي مصري، لأن مقارنة موقف مصر بمواقف آخرين من يزايدون على مواقف مصر مع مرور الوقت، عبر قنواتهم أو عبر السوشيال ميديا في العصر الحالي، يؤكد أن موقف مصر كان مشرفًا منذ اللحظة الأولى التي كانت ترفع فيه شعار "فلسطين للفلسطينيين".

وأشار إلى أنه في تحقيق سابق بعنوان "غزة في فلسطين" نشرنا فيه وثائق صحفية بأسماء مسئولين من غزة وتحت تأثير الضغط الإسرائيلي، طالبوا مصر في هذا التوقيت بالانضمام إليها في بداية حقبة الخمسينيات، لكن مصر رفضت ذلك منذ اللحظة الأولى. 

فلسطين للفلسطينيين تحقيق استقصائي غزة برنامج اليوم الصحفي هيثم الغيتاوي

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