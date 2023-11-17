الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على تحقيق "الدستور" كيف أدارت مصر قطاع غزة 19 سنة؟

جريدة الدستور

سلطت فضائية إكسترا نيوز، الضوء على الملف الذي نشرته جريدة "الدستور" في عددها اليوم تحت عنوان "فلسطين للفلسطينيين".. كيف أدارت مصر قطاع غزة 19 سنة؟.. للزميل هيثم الغيتاوي.

وكشف التحقيق، عن أن غزة وفلسطين استقرت، تحت حكم محمد على باشا وأبنائه، قبل أن يفرّط فيها لصالح الانتداب البريطانى عام 1918"! "هل تعلم أن خط الحدود الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل رسمته مصر عام 1949، وغزة حتى عام 1967 كانت أرضًا مصرية"! "إسرائيل عرضت على مصر إعادة قطاع غزة بعد معاهدة السلام، لكن السادات رفض"!

وذكر التحقيق، أن هناك نوافذ خطيرة لترويج مثل هذه "الجهالات"، منها منصة "إكس" أو "تويتر سابقًا"، وعنها نقلت ذلك الاقتباس عن صفحة شخص سعودي- كنموذج- يصف نفسه نصًا بأنه "شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي"، وما أكثر أمثاله.

وأجاب التحقيق عن تسأل متى وُلد قطاع غزة؟، حيث خضعت غزة، ومن ورائها فلسطين، للسيطرة العثمانية الكاملة لنحو 4 قرون، ولم يدخلها محمد علي باشا، أو إبراهيم باشا، إلا 3 سنوات فقط.

لقراءة التحقيق كاملًا اضغط هنـــــــا

غزة مصر قطاع غزة فلسطين للفلسطينيين

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