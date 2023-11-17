الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب انتفاخ البطن.. والوقاية والعلاج

الانتفاخ
الانتفاخ

يواجه العديد منا مشكلة انتفاخ البطن، مع اختلاف الأسباب المؤدية لذلك، وينتج الانتفاخ عن تراكم الكثير من الغازات المعوية، بسبب طبيعة الطعام الذي يتم تناوله، حيث تتجول تلك الغازات في الأمعاء وتسبب الآلام والانتفاخات، ويمكن أن تؤثر أعراض الانتفاخ على قدرة الأشخاص على العمل والدراسة والتركيز.

دراسة: 5 أعشاب تساعدك على الخلاص من أوجاع انتفاخ البطن

أسباب الانتفاخ

تتعدد أسباب الانتفاخ وتتمثل في: التدخين وعدم ممارسة الرياضة، وتناول أطعمة بدون ألياف، والتوتر والقلق المستمر، والتكلم أثناء الأكل أو الإفراط في تناوله، وتناول المشروبات الغازية.

وهناك أسباب مرضية تكون ناتجة عن مرض الداء البطني، وعدم قدرة المعدة على الهضم، ومتلازمة القولون العصبي، وتليف الكبد أو وجود أورام خبيثة في المعدة، ومتلازمة ما قبل الحيض.

أطعمة تسبب الانتفاخات

الكرنب، المحاشي، الباذنجان، الخس، الأطعمة الدهنية،البصل، الفاصوليا، البازلاء، الحمص، العدس، الصويا، البروكلي، القرنبيط.

الوقاية من الانتفاخ

مضغ الطعام بشكل جيد وببطء، والابتعاد عن بعض الأطعمة، مثل الملفوف، أو البقوليات، أو الحبوب، والابتعاد عن المشروبات الغازية، والابتعاد عن تناول اللبان، حيث أن مضغه يؤدي إلى ابتلاع كميات من الهواء قد تؤدي إلى انتفاخ البطن، وممارسة المشي لمدة 10-15 دقيقة بعد الأكل.

ويتم تشخيص انتفاخ البطن عن طريق الفحص السريري وسؤال المريض عن نوعية الأطعمة التي يتناولها، والفحص بجهاز الموجات فوق الصوتية، والفحوصات المخبرية للدم للتأكد من سلامة المريض من الالتهابات المعوية، وتصوير البطن المقطعي.

والفحوصات المخبرية للدم للتأكد من سلامة المريض من الالتهابات المعوية، وتصوير البطن المقطعي.

العلاج

تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية، مثل النعناع، والبابونج، والزنجبيل بعد استشارة الطبيب، وتجنب الإفراط في تناول الطعام وتناول الطعام ببطء وعلى قضمات صغيرة، و العلاج بالمضادات الحيوية في حال وجود عدوى في الجهاز الهضمي.

نتفاخ البطن الغازات المعوية التدخين ممارسة الرياضة المشروبات الغازية

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