السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يبحث الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة للاستمتاع بمشاهدتها عبر القمر الصناعي نايل سات، خاصة وأنها يتنافس فيها مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين في الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا خلال موسم 2023/2024 في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة

يتناول التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:-


مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024

موعد مباراة منتخب أرمينيا ضد منتخب ويلز في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب روسيا البيضاء ضد منتخب اندورا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب لاتفيا ضد منتخب كرواتيا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب سويسرا ضد منتخب كوسوفو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب جبل طارق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب هولندا ضد منتخب أيرلندا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

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مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة منتخب جنوب افريقيا ضد منتخب بنين في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب النيجر ضد منتخب تنزنيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب السنغال ضد منتخب جنوب افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

 

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة

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أبرزها مباراة المنتخب.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-11-2023 والقنوات الناقلة


مباريات دوري الأمم الكونكاكاف

موعد مباراة منتخب بربادوس ضد منتخب نيكاراجوا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب برامودا ضد منتخب سانت فنيست في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب بليز ضد منتخب غيانا الفرنسية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

موعد مباراة منتخب أنجيلا ضد منتخب بونتر - جزر الأنتيل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ويمكن متابعتها عبر شاشة قناة Bein Sports.

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