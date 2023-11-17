الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترسانة يواجه الواسطى والفيوم يستضيف نجوم مصر في دوري القسم الثاني

فريق الترسانة
فريق الترسانة

تقام في الثانية والنصف عصر، اليوم الجمعة،  أربع مباريات في الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى “ 2 “ في دوري القسم الثاني " ب"، حيث يلتقي الواسطى مع الترسانة والفيوم مع نجوم مصر ومركز شباب مغاغة مع مركز شباب طامية وتليفونات بني سويف مع بني مزار في حين يحصل المنيا على راحة .

ويحل الترسانة المتصدر برصيد 8 نقاط بقيادة حسين شكري ضيفا على فريق الواسطى في المركز السادس برصيد ثلاث نقاط، ولعب الترسانة أربع مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادلين وسجل سبعة أهداف، ودخل مرماه هدفا واحدا بينما لا يعرف الواسطى سوى لغة التعادلات، حيث انتهت المباريات الثلاث التي لعبها بالتعادل وسجل هدفا واحدا ودخل مرماه هدفا واحدا .

شباب مغاغة يستضيف طامية

ويستضيف مركز شباب مغاغة الثامن برصيد ثلاث نقاط فريق مركز شباب طامية السابع برصيد ثلاث نقاط في مباراة متكافئة، ولعب شباب مغاغة أربع مباريات حقق خلالها فوزا واحدا وخسر ثلاث مباريات.

 وسجل هدفان ويملك أضعف خط دفاع في المجموعة واهتزت شباكه عشر مرات بينما لعب طامية ثلاث مباريات فاز في واحدة وخسر مباراتين وسجل هدفين ودخل مرماه 8 أهداف .

تليفونات بني سويف يواجه بني مزار 

ويحل بني مزار الخامس برصيد خمس نقاط ضيفا على تليفونات بني سويف الذي يحتل المركز التاسع والأخير برصيد نقطة واحدة ولعب بني مزار أربع مباريات حقق خلالها فوزا واحدا وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة .

وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وفي المقابل لعب تليفونات بني سويف ثلاث مباريات تعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف . 

فريق بني مزار

ويحل نجوم مصر الثالث برصيد ست نقاط ضيفا على الفيوم الثاني برصيد 8 نقاط بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية ولعب الفيوم أربع مباريات حقق خلالها انتصارين وتعادل مرتين ولم يذق طعم الهزيمة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه هدفان بينما لعب نجوم مصر ثلاث مباريات فاز في مباراتين وخسر مرة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه هدفان.

القسم الثاني ب الترسانة الواسطي الفيوم نجوم مصر

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