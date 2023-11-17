القسم الثاني "ب"| ديروط ينفرد بقمة المجموعة الأولى.. وكيما أسوان يهزم قوص

انفرد فريق ديروط بقيادة علاء إبراهيم بصدارة المجموعة الأولى "1" بدوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه خارج ملعبه على الأقصر بهدف دون رد المباراة التي أدارها الحكم محمد حسان ليرتفع رصيد ديروط إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد الأقصر عند أربع نقاط.

وصعد فريق كيما أسوان بقيادة عيد مرازيق للمركز الثاني بعد فوزه على فريق قوص بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد علي المنياوي ليرتفع رصيد كيما إلى عشر نقاط من أربع مباريات وبقي قوص في المركز الأخير بدون نقاط بعد تعرض للهزيمة الخامسة على التوالي.

وحقق أسمنت أسيوط فوزا غاليا على طهطا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب أسمنت أسيوط وأدارها الحكم محمد عبد العواض ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى عشر نقاط ويشارك كيما المركز الثاني ويتوقف رصيد طهطا عند ست نقاط.

واستعاد شبان قنا بقيادة يحيى الخلاوي نغمة الانتصارات وهزم ملوي 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم سالم متعب ليرتفع رصيد شبان قنا إلى ست نقاط ويتوقف رصيد ملوي عند نقطة واحدة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم شبان قنا بهدف سجله أحمد الجبلاوي وتعادل ملوي عن طريق مودي في الدقيقة 44 وفي الشوط الثاني سجل عبده حديدة هدف الفوز لشبان قنا.