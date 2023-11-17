الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: استمرار تكثيف حملات لجان الضبطية القضائية لملاحقة الكيانات الوهمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الكيانات الوهمية تُعد من الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع والعملية التعليمة، والتي تروج لنفسها على أنها مؤسسات معتمدة ومرخصة، مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للطلاب وأولياء الأمور.

وفي هذا الإطار، أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية الأقصى للعلوم الطبية"، والكائن مقرها في (14 شارع محمد نجيب - سيدي بشر البحري- قسم المنتزه – محافظة الإسكندرية)، والتي تدعى منح شهادات معتمدة من الجامعات الحكومية وذلك في أقسام (التمريض- التحاليل الطبية– فني أشعة– فني صيدلي)، وقبولها خريجي "الشهادة الإعدادية، الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية، دبلوم مهني"، كما تقوم بالترويج لنفسها بأنها تعطى شهادات معتمدة من جهات حكومية، حيث يدرس الطالب داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية تغيير المهنة في البطاقة.

ووجه د. أيمن عاشور باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، التي أكدت مخاطبة السيد اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن، ومخاطبة السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بصورة من هذا التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة؛ لإعمال شأن الوزارة، وذلك في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

 

 الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

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وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر) 

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=851288109687358&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

التعليم العالي والبحث العلمي الكيانات الوهمية العملية التعليمة خسائر مادية خسائر مادية ومعنوية للطلاب

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