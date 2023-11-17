وكيل "أوقاف الإسكندرية" يجرى جولة تفقدية لمتابعة حالة المساجد

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية اليوم الجمعة شملت عددًا من مساجد إدارات (الجمرك - غرب - وسط - شرق - محرم بك) لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة للمساجد والتأكد من إعداد المساجد وتنظيفها وتهيئتها على الوجه اللائق بضيوف الرحمن.

وأكد الشيخ سلامة خلال جولته أن أشرف الأعمال قاطبة هي خدمة بيوت الله عز وجل والقيام على أمرها وتعهدها وإعدادها لزوارها ومرتاديها.

وأدى الائمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "التمسك بالأمل والاجتهاد في العمل وقت الأزمات"، وأدى وكيل أوقاف الإسكندرية خلال صلاة الجمعة بمسجد علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وقال الشيخ سلامة، إن المؤمن لابد وأن يكون دائم التفاؤل لأنه موصول بالله تبارك وتعالى وهذه الصلة تجعله دائم الاستبشار التفاؤل والرضا لأنه يعلم أن جميع مقاديره بيد الله عز وجل وقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبشير بالخير دائما وفي كل وقت فقال صلى الله عليه وسلم "بشروا ولا تنفروا".

وأضاف أن المتدبر لكتاب الله عز وجل يجد أن كثير من آيات القرآن الكريم تدعون إلى التفاؤل في كل وقت حتى في وقت الازمات والابتلاءات قال تعالى "وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ"، كذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وقت الأزمات والشدائد فقال "إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها" ليعلمنا أن الإنسان لا بد وأن يجد ويجتهد ويعمل في كل وقت وان يكون دائم التفاؤل بالخير ليحقق مراد الله عز وجل منه.