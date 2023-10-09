وكيل أوقاف الإسكندرية يفتتح البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات

افتتح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، الدورة الأولى من البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات تحت عنوان “السمات السيكيولوجية للأئمة والواعظات” بكلية التربية جامعة الإسكندرية والتى حاضر فيها الدكتور محمد أنور إبراهيم فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية، بحضور 200 إمام وخطيب و10 واعظات.



بدأت الدورة بعقد مقرأة الأصوات الحسنة ثم محاضرة الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية والذي أشاد بدور وزارة الأوقاف بقيادة معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وسط اهتمام الأئمة والواعظات بهذه المحاضرة المليئة بالمعلومات القيمة التى تفيد الإمام والواعظة في حياتهم الخاصة والعملية.

ووجه الجميع الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاهتمام الطيب بتثقيف الأئمة والواعظات.



افتتاح البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية

افتتاح البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية

افتتاح البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية

افتتاح البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات بالإسكندرية