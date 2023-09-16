السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل أوقاف الإسكندرية يثمن دور الواعظات في نشر وسطية الدين الاسلامي

وكيل أوقاف الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية مع الواعظات

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت، مقرأة الواعظات بمسجد علي بن أبي طالب بسموحة بحضور شيخة المقرأة ماجدة محمود يوسف، وعدد من أعضاء المقرأة: "إيناس صلاح الدين الخطيب، محاسن عطية محمد، أميرة قطب"، كما شهد  مجلس الفتوى والإقراء بحضور شيخة المجلس المهندسة بهيرة خير الله الواعظة المعتمدة".

ضرورة الاجتهاد في طلب العلم ونشر الدين الوسطي

هذا وكيل الوزارة بضرورة الاجتهاد في طلب العلم وتعليمه ونشر الدين الوسطي المستنير مع الإهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وتجويد وفهمًا، مؤكدًا أن من واجب الوقت ضرورة التحرك القوي نحو الفضاء الإلكتروني. 

هذا وقد ثمن "سلامة" دور الواعظات القوي في نشر وسطية الدين الإسلامي.

ختام المعسكر التثقيفي لطالبات الأزهر الشريف

وكان قد شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس حفل ختام المعسكر التثقيفي للفوج السابع للطلاب الوافدين المسجلين على منحة مكتب الزكاة الكويتي بالقاهرة، والذي يضم 50 طالبة من الدارسات بالأزهر الشريف، في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.

وأكد وزير الأوقاف أن طلب العلم النافع أيًا كان العلم سواء أكان الطب أم الهندسة أم العلوم الشرعية أم العلوم اللغوية كل هذا جهاد في سبيل الله، فقد قال سبحانه: "وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا"، فالعلم يشمل كل أنواع العلم النافع، وعلى كل من يدرس علمًا أن يجدد نيته لخدمة العلم وخدمة الدين والوطن والإنسانية.

وأضاف أنه من يتقن ويتفوق يخدم نفسه ويخدم وطنه ويخدم دينه، شاكرًا مكتب الزكاة الكويتي على ما يقوم به من دعم لأبنائنا الطلاب والطالبات الذين يدرسون بالأزهر الشريف، كما يقوم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتقديم نحو خمسمائة منحة سنوية للطلاب الوافدين، فضلًا عن المعسكرات واللقاءات، مشيرًا إلى أن هناك مسابقة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين في حفظ القرآن الكريم.

الواعظات

الواعظات
الواعظات
الواعظات
الواعظات
الواعظات
الواعظات
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