الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الإسكندرية" تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي والصيفي

تكريم الاطفال المشاركين
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، حفل تكريم الطلبة المشاركين في البرنامج التثقيفي والصيفي للطفل بمسجد سليمان محمود بإدارة أوقاف شرق.


وأعرب وكيل وزارة الأوقاف، عن سعادته البالغة بنجاح هذا المشروع الذي أخذ بأيدي أبناء الوطن إلى بيوت الله، بهدف تحفيظهم كتاب الله عزوجل وغرس مكارم الأخلاق في قلوبهم منذ نعومة أظفارهم.


البرامج التثقيفية احتواء للنشء بالمساجد

وأكد "سلامة" في بيان عن مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم،  أن البرامج التثقيفية للأطفال وبرامج اكتشاف الأصوات الحسنة من أعظم السنن الحسنة التى سنها وزير الأوقاف للحفاظ على النشء واحتوائهم بالمساجد لإخراج جيل نافع لدينه ووطنه، مبينًا أن التاريخ سيذكر لوزارة الأوقاف هذه الجهود العظيمة، التي بذلت وتبذل لخدمة كتاب الله عز وجل ورعاية أهله الذين هم أهل الله وخاصته.

 وحظي الحفل بحفاوة بالغة من أولياء أمور  الطلاب الحفظة، الذين عبروا عن شكرهم لاهتمام وزارة الأوقاف برعاية القرآن وأهله، مؤكدين أن هذا الحراك الدعوي والقرآني والتثقيفي لم تشهده المساجد من قبل.

ندوة بمسجد أبو العباس المرسي


وفي سياق آخر أقيمت مساء، أمس، ندوة بداخل مسجد أبو العباس المرسي، ضمن اللقاءات التفاعلية داخل المكتبات من خلال برنامج اقرأ الصيفي، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء الوعي بناءً كامًلا وسليمًا.

شارك في الندوة الدكتور محمد عباس عبد الرحمن أستاذ الدعوة والعقيدة بأصول الدين وعضو هيئة التدريس بالمركز الثقافي، و الدكتور منير حميدين أستاذ البلاغة والأدب، وعميد مركز إعداد المحفظين، وبحضور الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

وقد تحدث الحضور عن قيمة العلم وأهميته ودور القراءة في تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى قطاع عريض من الشباب، تنفيذًا لأمر الله تعالى بالقراءة في أولى آيات القرآن الكريم نزولًا، والقراءة مفتاح العلم، والعلم مفتاح بناء الحضارة  والرقي والتقدم، مصححين بعض المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من خلال كتاب: (مفاهيم يجب أن تصحح)، مؤكدين على ضرورة تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمكتبات لبناء الوعي المجتمعي الرشيد، ومواجهة الفكر المتطرف.
 

تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
تكريم الاطفال المشاركين في البرنامج الصيفي
البرنامج التثقيفى وزارة الأوقاف أوقاف الإسكندرية تكرم الاطفال برامج اكتشاف الأصوات الحسنة

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