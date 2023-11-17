الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 30 طن ملح طعام منتهى الصلاحية فى القليوبية

ضبط 30 طن ملح طعام
ضبط 30 طن ملح طعام منتهى الصلاحية فى حملة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الرقابة والأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية من ضبط 1000 كيس ملح منتهي الصلاحية، و30 طن ملح غير محتفظ بخواصه بالخانكة، ضمن جهود الحملة التي شنتها المديرية بناءً علي توجيهات الدكتور حموده عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية. 

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أن إدارة الأغذية بالمديرية بالتعاون مع مكتب الأغذية بالخانكة شنت حملة تفتيشية على أحد المنشآت الغذائية بوسط الزراعات بالخانكة، مشيرًا إلى أنه جرى ضبط 
50 بالتة ملح طعام بكل بالتة 20 كيسًا بإجمالي 1000 كيس منتهي الصلاحية، حيث ينتهي تاريخ الصلاحية في شهر سبتمبر سنه 2023.

 ضبط 1200 شيكارة ملح طعام متحجر وعليه أتربة

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 1200 شيكارة ملح طعام متحجر وعليه أتربة ومعرض للأمطار وفي مكان غير مرخص وغير مستوف للاشتراطات الصحية المطلوبة بإجمالي وزن 30 طنًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر بالمضبوطات وعرض المحضر على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشأة.

صحة القليوبية مدينة الخانكة ملح طعام حملة مكبرة ملح فاسد

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