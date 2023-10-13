"صحة القليوبية" تناقش خطة تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية

عقد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، اجتماعا تنظيميا مع أعضاء لجنة التطوير بالمديرية بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية وعددا من قيادات المديرية بهدف دراسة أوضاع واحتياجات المستشفيات وتطويرها لراحة وخدمة جموع المرضى.

وأكد الجزار، أنه تم مناقشة رفع كفاءة بعض أقسام مستشفي أبو المنجا المركزي وزيادة القدرة الاستيعابية (للأقسام الداخلية والعناية المركزة) مع التأكيد علي الاستخدام الأمثل للقدرات الاستيعابية المتاحة في الوقت الحالي ورفع كفاءة بعض أجزاء من البنية التحتية بمستشفي بهتيم المركزي.

وأضاف الجزار، في تصريحات صحفية، أنه تم مناقشة خطة تطوير مستشفي رمد قليوب لإدراج جراحات الشبكية ضمن الخدمات المقدمة بالمستشفي والتي تعد أحد جراحات الرمد المتقدمة والتي لا تجري في الكثير من مستشفيات الرمد علي مستوي الجمهورية، فضلا عن مناقشة خطة تطوير مستشفى حميات قليوب لتشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي متطورة، بالاضافة إلي تطوير قسم الاستقبال والطوارئ.

وأشار وكيل صحة القليوبية إلى أنه تم وضع التصور النهائي من المرحلة الثانية لتطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي والممثلة في العيادات الخارجية ووحدة الغسيل الكلوي ومناقشة خطة تطوير عدد 10 وحدات ومراكز رعاية أولية بالمحافظة تمهيدًا للتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة GAHA، لافتا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى تطوير المنظومة الصحية على مستوى محافظات الجمهورية لتوفير خدمة صحية أفضل للمواطنين، مشيرا أن محافظة القليوبية شهدت تطوير عددا من المستشفيات وتزويدها بكافة الإمكانيات والأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.

وأوضح وكيل صحة القليوبية، أنه توجد تعليمات مشددة لكافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى مدن ومراكز وأحياء المحافظة بضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى وتوفير الكشف والعلاج اللازم بهدف راحة وخدمة المرضى.