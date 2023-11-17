الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف أخطر عصابة لسرقة أموال البنوك في أسوان

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

كشفت الأجهزة الأمنية عن أخطر تشكيل عصابي مكون من 6 مسجلين خطر، تخصصوا في سرقة أموال البنوك بموجب أوراق مزيفة في أسوان.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (محامى أحد البنوك) بتضرر البنك من (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة أسوان) لقيامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك بموجب مستندات مزورة.

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بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال قيامهم بإتباع طرق إحتيالية ممنهجة، مما مكنهم مـن صـرف قروض تمويلية من البنك، وتقسيمها فيما بينهم، ورفضوا رد المبلغ المالى المستولى عليه أو سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك نظير القروض الممنوحة لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية 6 مسجلين خط سرقة أموال البنو مكافحة جرائم الأموال العامة

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