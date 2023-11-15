الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالقاهرة

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة الشرطية بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وسبق أن تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، ونظرًا لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت)، تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما"، باستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهمين واتهاهم بارتكاب الواقعة.

وبمواجهة صاحب المكتب المشار إليه، اعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى داخل البلاد بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس الاستيلاء مبلغ مالي القاهرة انتحال الصفة بمدينة نصر

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