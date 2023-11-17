استشهاد 4 في غارة إسرائيلية على منزل وسط خانيونس

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد 4 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خانيونس، وبارتقاء وإصابة عدد آخر، في قصف منزل في بني سهيلا شرق المدينة، كما استشهد 18 مواطنا في غارة استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، بينهم أطفال ونساء.

وفي منطقة جباليا البلد شمال القطاع، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، جراء استهداف طيران الاحتلال مربعًا سكنيا بسلسلة من الغارات.

كما واصل الاحتلال استهداف محيط المستشفى الأندونيسي بسلسلة غارات مكثفة.

وأكدت مصادر في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال قصفت منزل أبو هلال في حي الشيخ رضوان.

تجدر الإشارة إلي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت الليلة الماضية، 3 مجازر في قطاع غزة، مجزرة في مخيم جباليا، مجزرة في مخيم النصيرات، ومجزرة في حي الشيخ رضوان.

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بارتقاء 7 شهداء على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال شرق خان يونس، وذلك في نبأ عاجل.

مزاعم جديدة لقوات الاحتلال لتبرير قصف مستشفى الشفاء



وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه تم العثور على جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة حماس في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان له اليوم، أنه عثر على جثة الجندية نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عامًا، التي كانت محتجزة لدى حماس، وسبق أن أعلنت الحركة عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وتابع بيان جيش الاحتلال: "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".