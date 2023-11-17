الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تحالف العمل الأهلى يرصد حجم المساعدات المقدمة للأشقاء فى غزة (فيديو)

المساعدات
المساعدات

رصد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، بالأرقام، حجم المساعدات المقدمة للأشقاء في قطاع غزة، قائلًا إنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قام التحالف بعمل أكبر قافلة إغاثية من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، حيث انطلقت القافلة الأولى بـ109 شاحنات تضم الآلاف من أطنان المواد الغذائية.

تجهيز جسر برى متواصل باستمرار بين مصر وغزة 

وأضاف سيف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة: إننا وصلنا لتجهيز جسر بري متواصل باستمرار بين مصر والأخوة في قطاع غزة؛ لإرسال المزيد من المساعدات، منوهًا بأن الوضع في غزة مأساوي جدًا، وهناك انهيار في البنية التحتية والمنظومة الصحية ونقص فى الوقود والمياه.

وتابع: الناس لو مماتتش من الحرب هتموت من الجوع، والشعب المصري والقيادة السياسية ليس جديدا عليهم دعم الأشقاء في قطاع غزة، ونحن دائمًا داعمون لهم، ونعمل على تجهيز كميات كبيرة من احتياجاتهم وإرسالها للقطاع، وهناك المزيد من السيارات والأطنان التي يتم إرسالها للأشقاء.

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