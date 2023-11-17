الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ربة منزل وزوجها يختطفان مالك محل هواتف محمول في أكتوبر

أمن الجيزة
أمن الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة، في ضبط أربعة أشخاص بالجيزة لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (عامل) بتلقيه اتصال هاتفى من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه احضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

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بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الأجهزة الأمنية في الجيزة ضبط أربعة أشخاص توقيع إيصالات أمانة قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة ضبط مرتكبى الواقعة ربة منزل وزوجها 10 إيصالات أمانة على بياض

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