"ابدأ" تتلقى طلبات التقديم فى الدفعة الثانية من مبادرة "مُعدّتك شركتك"

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن استعدادها للبدء في استقبال طلبات التقديم في مبادرة "مُعدّتك شركتك- الدفعة الثانية"، وذلك بعد النجاح الكبير للدورة الأولي في تحقيق أهدافها وتمكين المشاركين في خوض تجربة غير تقليدية للنهوض بهذه الفئة الهامة.

وتوفر المبادرة التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة الى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين.

تقديم مجموعة من الحوافز التى يحصل عليها المتدربون

كما تقدم المبادرة الوطنية "ابدأ"، من خلال برنامجها، مجموعة من الحوافز التي يحصل عليها المتدربون، مثل الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)، كما تقدم مبادرة "ابدأ" للمتدربين على "برنامج الصيانة والإصلاح" مجموعة من شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح، بالإضافة إلى رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

فرصة للحصول على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد

أما المتدربون على "القيادة والتشغيل" فتقدم المبادرة فرصة حقيقية للحصول على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، معترف بها بمصر وإفريقيا والدول العربية.

وتنوه المباردة عن فتح باب التقديم من الآن وحتى 30 نوفمبر 2023، ويمكن ملء استمارة التقديم على مبادرة "مُعدّتك شركتك" من هنا

كانت مبادرة "ابدأ" قد احتفلت بتخرج الدفعة الأولى من مبادرة "مُعدّتك شركتك"، التي استهدفت توفير التدريب الفني التخصصي والتدريب التثقيفي التوعوي لـ25 متدربًا من الفئات المستهدفة من الفئات الأكثر احتياجًا من قرى "حياة كريمة" بمختلف محافظات مصر.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وانقسم التدريب إلى 15 متدربًا على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل، والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادر.