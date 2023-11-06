الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق برنامج "ابدأ مشروعك" لذوى القدرات الخاصة بثقافة المنوفية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلق فرع ثقافة المنوفية برنامجا إرشاديا تثقيفيا لذوي القدرات الخاصة تحت عنوان "ابدأ مشروعك"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ضمن برامج  الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمقام بقاعة السينما بالفرع، خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 9 نوفمبر الحالي.

التحول الرقمي والخدمات لذوي الهمم

بدأ اللقاء بكلمة أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية رحب فيها بالحضور منوها عن مؤتمر اليوم الواحد لذوي القدرات الخاصة في شهر ديسمبر المقبل، تحت عنوان "التحول الرقمي" وكذلك الخدمات التي تقدمها الثقافة لذوي الهمم والتوصيات المقترحة لهم ليتم تنفيذها على أرض الواقع.

 وتناول إيهاب حجازي مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ثقافة العمل الحر وعدم الانتظار للوظائف الحكومية والخامات اللازمة للمشروعات الصغيرة وأهمية هذا البرنامج التدريبي؛ للاستفادة في خلق فرص عمل مناسبة، وتحدثت نشوى السقا عضو المجلس القومي للمرأة مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنوفية عن قصص نجاح لأفراد من ذوي الهمم.

من جانبه، أوضح محمود ندا مدرب ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مفهوم كلمة مشروع، موضحا أنه أي نشاط اقتصادي سواء كان إداريا أو صناعيا أو خدميا أو زراعيا يهدف إلى الربح، وكذا أنواع المشروعات والمشكلات التي تواجه الفرد في تنفيذ المشروع وأهمها التسويق واختيار المكان المناسب لإقامة المشروع، وتم توزيع دليل "ابدأ مشروعك" على الحضور وكذلك خطة عمل المشروع.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وفي سياق برامج الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لذوي القدرات الخاصة لدعم تمكينهم في المجتمع.

فرع ثقافة المنوفية إبدأ مشروعك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الهيئة العامة لقصور الثقافة التحول الرقمي

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