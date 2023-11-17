إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية في العياط

أُصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى العياط، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي بلاغ بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في العياط، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبيَّن من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصان.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.