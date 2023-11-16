قتيلان ومصابان.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بالضبعة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الإسكندرية مطروح إلى قتيلين ومصابين اثنين، تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج.

وحصل "الدستور" على أسماء المصابين، وهما: "فريد رمزي فريد، 34 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالذراع اليسرى، وائل حمدي توفيق، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالركبة اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالوجه"، إضافة إلى السعيد يحيى محمد، 26 سنة، وخالد أحمد شربيني، 23 سنة، جثتين هامدتين.

- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهما العامة مستقرة، وتم التحفظ على الجثمانين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

- الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لإخماد الحريق الهائل الذى اشتعل فى الـ3 سيارات، بالإضافة إلى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لمكان الحادث، حيث تم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.