مران صباحي للمنتخب الوطني قبل السفر إلى ليبيريا بطائرة خاصة

فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، خوض لاعبى الفراعنة مرانا صباحيا قبل السفر إلى ليبيريا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة منتخب سيراليون بعد غد الأحد فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسي.

وجاء قرار المدير الفنى بخوض مران صباحى قبل السفر، حرصا منه على عدم تعرض اللاعبين للارهاق فى حال خوض تدريب مسائى عقب الوصول الى ليبيريا حيث فضل فيتوريا أن يخلد اللاعبون لراحة عقب الوصول الى ليبيرا وخوض مران وحيد فى اليوم التالى استعدادا للمباراة التى تقام مساء الأحد.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا بسداسية نظيفة على نظيره منتخب جيبوتى أمس فى مباراة الجولة الأولى بالتصفيات المونديالية، والتى شهدت تألق محمد صلاح قائد الفراعنة بعد إحرازه 4 أهداف .

وقرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اصطحاب 22 لاعبًا فقط خلال رحلة الفريق اليوم إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون هم :محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش .

فى الوقت نفسه قرر المدرب البرتغالي بشكل مفاجئ، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إستبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب مصر وبالتالي استبعادهم من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون وهم: طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لأسباب انضباطية.