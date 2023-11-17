الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران صباحي للمنتخب الوطني قبل السفر إلى ليبيريا بطائرة خاصة

منتخب مصر
منتخب مصر

فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روى فيتوريا، خوض لاعبى الفراعنة مرانا صباحيا قبل السفر إلى ليبيريا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة منتخب سيراليون بعد غد الأحد فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التى تقام فى أمريكا وكندا والمكسي.

وجاء قرار المدير الفنى بخوض مران صباحى قبل السفر، حرصا منه على عدم تعرض اللاعبين للارهاق فى حال خوض تدريب مسائى عقب الوصول الى ليبيريا حيث فضل فيتوريا أن يخلد اللاعبون لراحة عقب الوصول الى ليبيرا وخوض مران وحيد فى اليوم التالى استعدادا للمباراة التى تقام مساء الأحد.

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا بسداسية نظيفة على نظيره منتخب جيبوتى أمس فى مباراة الجولة الأولى بالتصفيات المونديالية، والتى شهدت تألق محمد صلاح قائد الفراعنة بعد إحرازه 4 أهداف .

وقرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اصطحاب 22 لاعبًا فقط خلال رحلة الفريق اليوم إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون هم :محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش .

فى الوقت نفسه قرر المدرب البرتغالي بشكل مفاجئ، وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، إستبعاد ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب مصر وبالتالي استبعادهم من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون وهم: طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، لأسباب انضباطية.

منتخب مصر السفير المصري في ليبيريا سيراليومن محمد صلاح فيتوريا

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ومجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم جباليا

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثى منتخب مصر

الأكثر قراءة

مسئول بالأمم المتحدة: الاحتلال دفن جثثًا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء ليبرر اقتحامه

وزير الاتصالات لـ"الدستور": أرشفة 250 مليون وثيقة.. وأصبحنا حكومة ذكية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تستضيف غينيا بيساو بمراكش في تصفيات مونديال 2026

فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر 17- 11- 2023

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد مؤتمرها الانتخابى الأول.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه