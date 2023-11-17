فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، فقرة بعنوان "أنا المصري" عن الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم.

معلومات حول الفنان عبدالمنعم إبراهيم:

ممثل كوميدي مصري مواليد 24 ديسمبر 1924 بمدينة بني سويف وجذوره من بلدة ميت بدر حلاوة محافظة الغربية.

حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على البكالوريوس منه عام 1949.

تتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث.

ترك فرقة المسرح الحديث عام 1955 وانضم إلى فرقة إسماعيل ياسين التي تكونت في نفس الفترة.

اتجه في بداياته إلى الإذاعة حيث اشتهر من خلالها ومن الإذاعة إلى التليفزيون.

تألق في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها "الرقم المجهول، الذين يحترقون، زينب والعرش، أولاد آدم، الهروب إلى السجن".

شارك في العديد من المسرحيات من بينها "خمس نجوم، مسمار جحا، سكة السلامة، حلاق بغداد، ست البنات، معروف الإسكافي".

من أشهر أدواره السينمائية: "سر طاقية الإخفاء، طريق الدموع، إشاعة حب، الوسادة الخالية، الثلاثية، القصر الملعون، سوق الحريم".

لعب الكثير من الأدوار الكوميدية من أشهرها دوره النسائي "فتافيت السكر" في فيلم "سكر هانم".

حصل على مكافأة مالية كبيرة وميدالية ذهبية عن دوره في فيلم "طريق الدموع".

رحل الفنان القدير عبدالمنعم إبراهيم عن عالمنا في 17 نوفمبر عام 1987.