خلال أسبوع.. تحرير 1210 محاضر تموينية وضبط 21 طن مواد غذائية في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز.

وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين.

و في هذا الشأن، أعلن محافظ المنوفية عن تحرير 1210 محاضر تموينية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، وتنوعت ما بين 598 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 612 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري.

ضبط 10 أطنان بذرة فول صويا مجهولة



هذا وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير5 محاضر جنح مركز قويسنا تنوعت ما بين 2 محاضر ضد أصحاب محلات بيع أعلاف بحوزتهم 1 طن أرز، 10 أطنان بذرة فول صويا مجهولة االمصدر، وتحرير 2 محضر ضد أصحاب محلات بيع اسمدة ومبيدات زراعية بحوزتهم 6،5 طن كبريتات كالسيوم، 1،5 طن فوسفات أحادي، ومحضر ضد صاحب مصنع للصناعات الغذائية لحوزته 15 طن زيتون مخلل، 50 كجم صودا كاوية، 100 كجم ملح طعام بدون مستندات مجهولة المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص، فيما تم تحرير محضرين جنح مركز شبين الكوم أحدهم ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته 1 طن دقيق فاخر، وآخر ضد صاحب مخزن بحوزته 600 عبوة طحينة، 480 عبوة زيت طعام، 1200 عبوة مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر.



وأضاف أنه تم تحرير 4 محاضر جنح مركز منوف تنوعت ما بين محضر ضد صاحب محل بيع أعلاف بحوزته 2 طن نخالة خشنة، 3 طن علف دواجن، ومحضر ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحوزته 1200 عبوة مياه غازية، ومحضر ضد صاحب مخبز بلدي لحوزته 9 شيكارة دقيق بلدي، ومحضر ضد صاحب محل بيع اسمدة بحوزته 25 طن أسمدة زراعية كبريتات الكالسيوم بدون مستندات مجهولة المصدر، وفي مدينة سرس الليان تم تحرير محضر ضد صاحب محل بيع سلع غذائية لحوزته 27 ألف عبوة عصير بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته 2 طن أرز، 5 طن أعلاف دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرير محضرين جنح مركزي الباجور وأشمون ضد أصحاب مخابز بحوزتهم 45 شيكارة دقيق بلدي بقصد البيع بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق.



وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.