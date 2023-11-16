الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تعلن توصيات الملتقي العلمي للصناعات والابتكارات العلمية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن د.أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الملتقى العلمي الذي عقد بالجامعة تحت عنوان "ملتقى البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل 2023"،  قد خرج بالعديد من التوصيات الهامة.

أشار القاصد إلى أن الملتقي أوصى بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والمساهمة في إيجاد حلول علمية وفنية لمشكلات الصناعة الفعلية عن طريق البحوث العلمية  التطبيقية وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع القطاع الصناعي.

أضاف أن الملتقي أوصى بتقليل الفجوة بين البحث العلمي وتطوير وتحديث الصناعة وعمل بروتوكولات تعاون مفعلة بين الجامعة ممثلة في مكتب الإبتكار البحثي والجهات الصناعية بمختلف التخصصات، إلي جانب قيام الجامعات بتقديم الاستشارات اللازمة  للقطاعات المعنية لحل مشاكل الصناعة،و تدريب الطلاب والباحثين بالقطاع الصناعي وأيضا  قيام الجامعة بتوفير التدريب المطلوب  للجهات الصناعية وتقديم  الدعم الفني والتكنولوجي للقطاع الصناعي والزراعي.

وقال رئيس الجامعة إن جلسات الملتقي  اوصت أيضا بعمل مشاريع مشتركة ممولة سواء من الداخل او الخارج للإرتقاء  بالصناعات المختلفة،و تشجيع الإبتكار والتطوير في الجامعة واحتضان الأبحاث والافكار الابتكارية، إلي جانب تشجيع إنشاء شركات start up بالجامعة لتطبيق نتائج البحوث العلمية في الصناعة.

كما أوصي أيضا بضرورة  وضع خطة إستراتيجية كاملة للربط بين الصناعة  وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح أنه تم تنظيم معرضا للابتكارات العلمية علي هامش الملتقى تضمن عرض  عددا كبيرا من المشروعات  في مجالات الصناعة التكنولوجية وصناعة الدواء والزراعة والصناعات الحرفية والتراثية.

أضاف رئيس الجامعة أن الملتقي تناول  خلال جلساته العلمية والحوارية تعظيم دور القطاع الحكومى فى الصناعة التكامل بين معايير الممارسات الصناعية الجيدة والمنتجات البيولوجية. 

وألقى الملتقي الضوء علي كيفية  تمويل المشروعات البحثية وتبني المشروعات الهندسية في الحاضر والنظرة المستقبلية لصناعة المشاريع، إلي جانب دور الصناعة في دعم البحث العلمي ودور المراكز البحثية في الجامعات في دعم الصناعة.
كما عرض من  خلال الملتقي  دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفي بالمجتمع المصري.

ونظم الملتقي مكتب الابتكار والبحث العلمي بالجامعة، بحضور كوكبة من خبراء الصناعة والبحث العلمي في ضوء سعي جامعة المنوفية  إلي تنفيذ   محاور رؤية مصر 2030 والإرتقاء  بالصناعة المصرية.

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