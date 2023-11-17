الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

غربة معقدة عاشها كريم العراقى.. ابنته تروى التفاصيل

الشاعر كريم العراقي
الشاعر كريم العراقي

كشفت ضفاف  ابنة الشاعر كريم العراقي، تفاصيل غربة والدها، قائلة: "إن حكاية غربة والدي كانت معقدة، حيث تنقل بين أكثر من بلد عربي، كما تسبب هذا الاغتراب في فترة من فترات حياتنا إلى حالة ابتعاد". 

وأضافت ابنة الشاعرة كريم العراقي، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON: "والدي سافر من العراق أول مرة بعد حرب الخليج، حيث تم السماح بالسفر وقتها، وبمجرد السماح له بالسفر، سافر  برفقة الفنان كاظم الساهر، حيث كان لديهم حفل في الأردن، ثم تنقل بعد ذلك لأنهم كانوا يمتلكون مجموعة من الحفلات في بلدان أخرى". 

وتابعت: "والدي تزوج من والداتي في العراق، وقد سافر لأول مرة  وحده من أجل العمل، ونحن سافرنا بنفس الفترة لكن إلى وجهة أخرى مع والدتي،  ومن هنا ابتدأ الفراق فعليًا، وانقطعت أخبار والدي".

ضفاف كريم العراقي ابنة كريم العراقي الشاعر كريم العراقى برنامج معكم منى الشاذلي

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