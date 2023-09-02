السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقطع فيديو لـ"كريم العراقى" وهو يلقى شعرًا بالمشفى

كريم العراقي
كريم العراقي

رصدت هبة تميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من العراق، أصداء رحيل الشاعر كريم العراقي.

وقالت تميمي خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نعت جميع الأوساط العراقية، أمس، الشاعر كريم العراقي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ68 عاما".

وأضافت: "كان كريم العراقي له صراع مع المرض والغربة، لكنهما لم يقفا في طريق تألقه وموهبته الشعرية الفريدة، مشيرة إلى أن لكريم العراقي قبل وفاته مقطع فيديو داخل المستشفى وهو يلقي الشعر".

كريم العراقي 

ولد كريم العراقى فى فبراير من عام 1955 وبدأ الكتابة والنشر منذ أن كان طالبًا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتليفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب وتنوعت اهتمامات كريم، وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، فضلا عن اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا في مرحلة الابتدائية. 

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