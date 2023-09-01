المخرجة خيرية المنصور ناعية كريم العراقي: "كان قيمة أدبية وثقافية كبيرة"

قالت خيرية المنصور، المخرجة العراقية، إن الشاعر الراحل كريم العراقي كان كاتب وشاعر وسيناريست وكاتب مسرحيات، مشيرة إلى أنها جمعتها تجربة كبيرة مع الشاعر الكبير كريم العراقي وهو فنان شامل.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه عملت كثيرًا مع كريم العراقي في شبابها، منوهة أنها أقنعت "كريم" بأن يطرح دواوين مسموعة بصوته ولم يكن مقتنع بالفكرة في البداية.

وتابعت: "آخر اتصال جمعني بالشاعر الراحل خلال فترة مرضه الأخيرة، وكانت وقتها بأمريكا وتحدثت معه على الفور".

أشهر أغانيه جنة يا وطنا

ولفتت إلى أن كريم العراقي كتب لمعظم المطربين وخاصة العراقيين، ومن أشهر أغانيه "جنة يا وطنا"، و"الشمس شمسي والعراق عراقي"، منوهة أنه كان قيمة أدبية وفكرية وثقافية كبيرة.