تحولات فى أسواق الطاقة العالمية: تراجع فى أسعار الغاز الطبيعى

تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولات ملحوظة، حيث سجلت أسعار الغاز الطبيعي تراجعًا طفيفًا نهاية جلسات التداول مساء أمس الخميس، تأثرًا بالهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، وانخفض سعر خام "برنت" إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من 4 أشهر، وتراجع إلى أقل من 78 دولارًا للبرميل.

تراجع طفيف فى أسعار الغاز الطبيعي

ووفقًا لبيانات بورصة نيويورك التجارية، بلغ سعر الغاز الطبيعي 3.054 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما سُجلت تجارة العقود الآجلة للغاز الطبيعي في ديسمبر 2023 ارتفاعًا بنسبة 0.90%، ووصلت إلى 3.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تحول في استخدامات الطاقة

وتعزى هذه الزيادة إلى تحول في استخدامات الطاقة، حيث انتقلت بعض الدول الأوروبية إلى الغاز الطبيعي بشكل متزايد، تلك الدول تواجه نقصًا حادًا في موارد الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، مما يدفع إلى زيادة الطلب على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء لتشغيل المصانع أو محطات الكهرباء، وكذلك لأغراض التدفئة.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعًا بنسبة 0.20% ليصل إلى USD104.11.

دور مصر في سوق الطاقة العالمية

وتحتل مصر موقعًا رياديًا في سوق الطاقة العالمية، حيث تمتلك مصادر ضخمة من الغاز الطبيعي، وتقوم بعمليات تصدير ناجحة إلى العديد من الدول الأوروبية، يُعزى هذا الإنجاز إلى الاكتشافات البارزة في الحقول الغازية بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وخاصة اكتشاف حقل "ظهر" الذي يُعد من بين أضخم الحقول الغازية عالميًا.

حقل "ظهر"

حقل "ظهر" يُعتبر مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر، حيث يُنتج يوميًا حوالي 3 مليار قدم مكعب من هذه المادة الحيوية، تلك الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي تعزز دور مصر كلاعب أساسي في تلبية احتياجات السوق العالمية للطاقة وتعزيز التجارة الدولية في هذا القطاع الحيوي.