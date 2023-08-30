بالرغم من فرض العقوبات.. أوروبا فى حاجة للغاز الروسى

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن أوروبا أفرطت في التفاؤل عندما أقنعت نفسها أنها تستطيع الاستغناء الكلي عن النفط الروسي، وفي حقيقة الأمر هي بحاجة إليه مع قدوم فصل الشتاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من فرض أوروبا عقوبات كثيرة على الغاز الروسي، لكنها تأتي على رأس قائمة أكبر المستوردين له، مشيرة إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 40% من شهر يناير حتى يوليو من نفس العام الجاري.

وأكدت أستاذ الاقتصاد أن أوروبا لم تستعد لاتخاذ قرار الاستغناء عن الغاز الروسي، لأنها لم تنجح في إيجاد مصادر بديلة عوضًا عن الغاز الروسي، مشيرة إلى أنها بذلت قصارى جهدها في البحث والاستبدال، لكنها وبكل حال تحصل على الغاز الروسي وتُدخل المليارات إلى الخزانة الروسية بطرق غير مباشرة.