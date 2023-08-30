الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالرغم من فرض العقوبات.. أوروبا فى حاجة للغاز الروسى

الغاز الروسي
الغاز الروسي

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن أوروبا أفرطت في التفاؤل عندما أقنعت نفسها أنها تستطيع الاستغناء الكلي عن النفط الروسي، وفي حقيقة الأمر هي بحاجة إليه مع قدوم فصل الشتاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من فرض أوروبا عقوبات كثيرة على الغاز الروسي، لكنها تأتي على رأس قائمة أكبر المستوردين له، مشيرة إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي زادت بنسبة 40% من شهر يناير حتى يوليو من نفس العام الجاري.

وأكدت أستاذ الاقتصاد أن أوروبا لم تستعد لاتخاذ قرار الاستغناء عن الغاز الروسي، لأنها لم تنجح في إيجاد مصادر بديلة عوضًا عن الغاز الروسي، مشيرة إلى أنها بذلت قصارى جهدها في البحث والاستبدال، لكنها وبكل حال تحصل على الغاز الروسي وتُدخل المليارات إلى الخزانة الروسية بطرق غير مباشرة.

الاقتصاد الروسي وفاء علي اكسترا نيوز الغاز خبير أسواق الطاقة

مواد متعلقة

خالد عكاشة لـ"الشاهد": الحركة الإرهابية فى مصر تطورت وتوسعت تأثراً بأفغانستان

خالد عكاشة لـ"الشاهد": جماعة الإخوان نشأت فى مصر وخرجت للمنطقة العربية

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

عكاشة لـ"الشاهد": مصر شهدت عنفًا احترافيًا واستحلالًا للدماء والميل للتكفير

خالد عكاشة لـ"الشاهد": ما حدث فى مصر لم يكن بمعزل عن المنطقة العربية

استجابة لـ"مساء dmc".. معهد بحوث أمراض العيون يستقبل حالة الطفل يامن

حضور كبير لحفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

عفت السادات: السيسي يحقق الإنجازات بهدوء ودون "دوشة"

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)